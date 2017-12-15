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Новости Нижнего Тагила

50 млн. рублей будут потрачено на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году

15 декабря 2017, 23:05Добавить новость
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На заседании Городской Думы были озвучены планируемые траты на ремонт дорог и других элементов инфраструктуры Нижнего Тагила.

15 декабря в ходе заслушивания отчётов по планированию расходов на ремонт дорожной инфраструктуры Нижнего Тагила были озвучены цифры расходов на 2018 год.

В 2017 году из городского бюджета были выделены по 5 млн. на район для ремонта тротуаров. Деньги были выделены в качестве эксперимента, положительные результаты которого позволили увеличить объём финансирования на 2018 год. На ремонт тротуаров в новом бюджете заложено 50 млн. рублей с расчётом по 16,5 млн. на каждый район Нижнего Тагила.

Отдельную статью расходов бюджета города составляет ремонт и строительство мостовых путепроводов. На подготовку проектно-сметной документации для строительства моста через городской пруд будет потрачено 250 млн. рублей. Капитальный ремонт моста, соединяющего улицы Циолковского и Индустриальная, обойдется бюджету в 700 млн. рублей, сообщает «Тагил-ТВ»

Стали известны затраты на восстановление города после июньского урагана. На ремонт пострадавших домов было потрачено свыше 100 млн. рублей. В эту цифру не вошли расходы управляющих компаний и ТСЖ, которые осуществляли ремонт за свой счёт.

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