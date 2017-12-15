73 многоквартирных дома в Нижем Тагиле будут отремонтированы в 2018 году

В Нижнем Тагиле 73 дома попадут под программу капитального ремонта. В перечень домов попадут многоквартирные дома, жители которых не смогли договориться о проведении капремонта.
В 18 из них заменят 90 лифтов, передает ИА «Все новости». Конкурсы на выбор подрядчика по замене лифтов будут проведены к концу декабря.
В домах замене и реконструкции подвергнутся крыши, подвалы, фасады, инженерные системы. Подрядчик, который будет производить ремонт, уже известен – это компания «Стройкомплекс».
В Нижнем Тагиле задолженность жителей по платежам за капремонт превысила 344 миллиона рублей.