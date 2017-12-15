Бывшие бизнес-партнёры не могут поделить иномарку за 1,58 млн в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Автомобиль, согласно исполнительному листу, изъят у должника в присутствии приставов и ГИБДД 6 декабря. Ранее мужчина, представлявший в разговоре с журналистами TagilCity.ru интересы собственника, был соучредителем бизнеса. Между бывшими партнёрами возник корпоративный спор. Конфликт стал причиной судебного разбирательства, длящегося с 2016 года.



По мнению стороны, из-за чьего иска был арестован автомобиль, должник или его супруга не имели права продавать автомобиль, так как имущество было арестовано.

Суд с гражданами, автомобиль которых был арестован, идёт с 2016 года. С февраля 2016 года Ленинским районным судом на данный автомобиль наложен запрет на проведение любых регистрационных действий. 2 мая автомобиль снова был арестован уже Тагилстроевским судом, по иску другого истца. А 19 января 2017 года автомобиль был продан. Согласно копии ПТС, после продажи машины 16 июня, её таинственным переписали на другого владельца (отца должницы) в Кировграде, хотя никакого права на купле-продажу автомобиля, из-за запрета на совершение регистрационных действий, у них не было. Мы заявили в суд о признании этой сделки недействительной, -- рассказала журналистам TagilCity.ru тагильчанка Юлия.



Более того, по словам истцов, в день ареста машины за рулём был сам должник, а не человек, которому автомобиль продан или его водитель.

За рулём в день ареста был сам должник, на которого есть исполнительный лист. Это могут подтвердить и приставы, и ГИБДД. Тот, кого должники называют собственником автомобиля (отец должницы), даже не вписан в страховку, -- отметила Юлия в разговоре с журналистами TagilCity.ru.



Истец считает, что таким образом должники уходят от исполнения судебных решений.

Это уже не первый наш судебный процесс с этими ответчиками. Для них стандартная тактика - вместо выплаты долга переоформлять имущество на третьих лиц. Таким же образом ранее у них были отчуждены два грузовых автомобиля «Скания». Должник продал их за пять миллионов, хотя, согласно экспертизе, на момент продажи их общая стоимость составляла 9 680 000 рублей. Он продал их без ведома второго учредителя, без собрания участников ООО.



Напомним, согласно акту, арестованный автомобиль должен был храниться на охраняемой стоянке на ул. Алтайская. Однако обнаружить его там не удалось ни искавшему его собственнику, ни журналистам TagilCity.ru.



Видео: стоянка на ул. Алтайская, 12 декабря, 2017 г.



Чтобы убедиться, что с арестованным автомобилем всё в порядке, журналисты TagilCity.ru предложили представителю истца (Юлии) приехать на нём в редакцию для беседы. Однако тагильчанка отказалась, мотивируя это тем, что автомобиль находится на ответственном хранении. Пользоваться им нельзя, кроме того, нет ни ключей, ни документов.

Автомобиль находится в целости и сохранности у ответственного хранителя. Приставы и полиция уведомлены о смене места его хранения. Мы им не пользуемся. Ключи и документы находятся у приставов. Автомобиль был транспортирован на закрытую стоянку, потому что со стоянки, указанной в акте, должники приехали его забирать в первый же день. Мы это предусмотрели, потому автомобиль был транспортирован в место, откуда, мы уверены, он никуда не денется, -- рассказали Юлия журналистам TagilCity.ru.

Фото: арестованная иномарка на ответственном хранении, декабрь, 2017 г.