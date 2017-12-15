ЦБ РФ назначил временную администрацию в «Промсвязьбанке» и «Бинбанке»

С 15 декабря в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Бинбанк» назначена временная администрация. ЦБ РФ будет поддерживать эти банки, чтобы избежать их банкротства.

В двух российских банках с 15 декабря появилась новая администрация. Такие меры, как поясняет ЦБ РФ, связаны с предупреждением банкротства финансовых организаций.





Функции управления «Промсвязьбанком» временно возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Временная администрация призвана поддержать развитие кредитной организации в дальнейшем.





Активы «Промсвязьбанка» достигают 1,3 трлн рублей. Он находится на 9 месте по объему активов среди банков РФ. Финансовая организация будет продолжать работу в привычном режиме, новые сделки будут заключаться, а требования кредиторов будут выполнены.





Сообщается, что ЦБ РФ намерен финансово поддерживать банк, чтобы обеспечить его непрерывное функционирование. Те же меры приняты в отношении ПАО «Бинбанк» - им также с 15 декабря будет управлять Фонд консолидации банковского сектора, сказано в заявлении ЦБ РФ.