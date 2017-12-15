Кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле опечатано по решению суда

При проверке здания кафе специалисты управления архитектуры выявили множество нарушений. Среди них – дополнительный третий этаж, хотя в документации говорится о двух.



Планировка заведения не соответствует проекту, территория не благоустроена, а строительный мусор не убран.



Зная обо всех имеющихся нарушениях, владелец заведения, тем не менее, самостоятельно ввёл в эксплуатацию кафе.



Проверка заведения после пожара также показала, что там есть нарушения пожарной безопасности. Нарушения нашли и сотрудники ГИБДД. Так, подъезд к кафе не оборудован специальными полосами.



Прокуратура Пригородного района добилась того, что деятельность заведения была приостановлена по решению Областного суда, передает ИА «Все новости».