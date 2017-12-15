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Новости Нижнего Тагила

Кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле опечатано по решению суда

15 декабря 2017, 10:30Добавить новость
город,закон,нарушение,прокуратура,работа,Свердловская область,уголовное дело,девичья башня
14 декабря в Нижнем Тагиле опечатали кафе «Девичья башня», расположенное на трассе Екатеринбург – Серов.

При проверке здания кафе специалисты управления архитектуры выявили множество нарушений. Среди них – дополнительный третий этаж, хотя в документации говорится о двух.

Планировка заведения не соответствует проекту, территория не благоустроена, а строительный мусор не убран.

Зная обо всех имеющихся нарушениях, владелец заведения, тем не менее, самостоятельно ввёл в эксплуатацию кафе.

Проверка заведения после пожара также показала, что там есть нарушения пожарной безопасности. Нарушения нашли и сотрудники ГИБДД. Так, подъезд к кафе не оборудован специальными полосами.

Прокуратура Пригородного района добилась того, что деятельность заведения была приостановлена по решению Областного суда, передает ИА «Все новости».

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