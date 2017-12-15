Псевдоспециалисты по возвращению страховки появились в России

Среди злоумышленников встречаются разные типы «специалистов». Например, юристы, которые за вознаграждение помогают вернуть выплаты по страховке, когда речь идет о договорах страхования с неистекшим периодом охлаждения. Или псевдоспециалисты, которые предлагают помощь при безнадежных случаях, к примеру, по договорам коллективного страхования.



Компании-мошенники распространились из-за слухов о грядущем увеличении периода охлаждения. В течение него можно расторгнуть договор по страховке и вернуть выплаченные деньги. Кроме того, широко распространились новости о судах, в которых побеждали кредитозаёмщики, не желающие платить навязанные страховые суммы.



Зачастую с мошенниками не пытаются бороться, поскольку их деятельность доказать весьма сложно, пишет издание Новые известия.





Те мошенники, кто собирает персональные данные, для банков угрозы не представляют, но вполне способны увести средства со счета их клиентов или набрать займов на их имя, -- предупреждает зампред правления «Ренессанс кредита» Сергей Королев.