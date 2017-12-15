-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
день: -6
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.71 - 0.43
EUR 69.40 - 0.07
Новости Нижнего Тагила

Псевдоспециалисты по возвращению страховки появились в России

15 декабря 2017, 08:00Добавить новость
банк,деньги,Россия,экономика,кредит,страховка,страхование
На финансовом рынке России появились новые мошенники – «расстрахователи». Они обещают гражданам избавить их от страховки, которую банки навязали клиентам при оформлении кредита.

Среди злоумышленников встречаются разные типы «специалистов». Например, юристы, которые за вознаграждение помогают вернуть выплаты по страховке, когда речь идет о договорах страхования с неистекшим периодом охлаждения. Или псевдоспециалисты, которые предлагают помощь при безнадежных случаях, к примеру, по договорам коллективного страхования.

Компании-мошенники распространились из-за слухов о грядущем увеличении периода охлаждения. В течение него можно расторгнуть договор по страховке и вернуть выплаченные деньги. Кроме того, широко распространились новости о судах, в которых побеждали кредитозаёмщики, не желающие платить навязанные страховые суммы.

Зачастую с мошенниками не пытаются бороться, поскольку их деятельность доказать весьма сложно, пишет издание Новые известия.

Те мошенники, кто собирает персональные данные, для банков угрозы не представляют, но вполне способны увести средства со счета их клиентов или набрать займов на их имя, -- предупреждает зампред правления «Ренессанс кредита» Сергей Королев.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Проблемы со страховой? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Жители России потратили половину новых кредитов на погашение старых
19 октября, 22:55
0 0
Жители России чаще берут кредит наличными и не доверяют пластиковым картам
5 октября, 22:40
0 0
Кредитная нагрузка жителей России достигла рекордного минимума за 4 года
3 октября, 22:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 227
Подписаться на новости