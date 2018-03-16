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Новости Нижнего Тагила

Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в Свердловской области составляет 43 тыс. 838 руб.

16 марта 2018, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,жилье,квадратный метр,цена,стоимость,рынок жилья
На вторую половину 2018 года для регионов РФ Министерством строительства и ЖКХ обозначена средняя цена 1 кв.м. жилого помещения.

Средняя стоимость 1 кв. м. в Свердловской области - 43 тыс. 838 руб.

Цена по Свердловской области меньше средней цены по Екатеринбургу, так как нормативы приближены к нижнему уровню цен на рынке жилья.

 

Данные нормативы используются для расчета размеров соцвыплат для некоторых категорий граждан, которым выделяются деньги на покупку или строительство жилья за счет средств бюджета.

 

Самые высокие цены за «квадрат» в Москве, Питере, а также Сахалинской области. Самые низкие - в  Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, сообщают «Вечерние Ведомости».

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