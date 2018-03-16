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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Дом Герминых» продан на аукционе за 10 млн

16 марта 2018, 18:40Добавить новость
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Памятник архитектуры «Дом Герминых» на проспекте Ленина, 15 в Нижнем Тагиле был продан на аукционе за 10 млн 67 тыс. рублей.

В Нижнем Тагиле завершился аукцион по продаже «Дома Герминых», расположенного по адресу Ленина, 15. В торгах принимали участие 2 организации, победителем стала предприниматель Ирина Юринова. У женщины уже есть два магазина тканей в Нижнем Тагиле.

Здание площадью 645 кв. м вместе с земельным участком площадью 829 кв. м было выкуплено за 10 млн 67 тыс. рублей, сообщается в постановлении на сайте администрации города. Теперь новому владельцу предстоит обеспечить сохранность памятника архитектуры и его внешнего убранства.

Напомним, «Дом Герминых» был выставлен на торги в феврале 2018 года.

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