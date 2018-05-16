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Новости Нижнего Тагила

Торговый знак погибших в Екатеринбурге бизнесменов не был продан на торгах

16 мая 2018, 07:05Добавить новость
бизнес,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,экономика,аукцион,компания,банкротство
Торговый знак «Олми», принадлежавший погибшим екатеринбургским бизнесменам, был выставлен на аукцион за 19 млн 681 тыс. 785 рублей. Как следует из протокола торгов, заявок на покупку не поступило.

14 мая прошли торги в отношении торгового знака компании «Олми», в которой работали два екатеринбургских бизнесмена – Олег Елкин и Павел Неверов. 27 апреля 2018 года Елкин застрелил бизнес-партнера и попытался покончить с собой. Через 2 часа предприниматель скончался в больнице.

Торговый знак был выставлен продажу из-за банкротства ООО «Автосоюз», главного актива компании «Олми». Аукцион проводился во второй раз. В феврале знак пытались продать за 21 млн 868 тыс. 650 рублей. Точно так же, как и в мае, февральские торги закончились ничем, сообщает Znak.com.

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