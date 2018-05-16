Торговый знак погибших в Екатеринбурге бизнесменов не был продан на торгах

14 мая прошли торги в отношении торгового знака компании «Олми», в которой работали два екатеринбургских бизнесмена – Олег Елкин и Павел Неверов. 27 апреля 2018 года Елкин застрелил бизнес-партнера и попытался покончить с собой. Через 2 часа предприниматель скончался в больнице.



Торговый знак был выставлен продажу из-за банкротства ООО «Автосоюз», главного актива компании «Олми». Аукцион проводился во второй раз. В феврале знак пытались продать за 21 млн 868 тыс. 650 рублей. Точно так же, как и в мае, февральские торги закончились ничем, сообщает Znak.com.