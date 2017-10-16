Жители России стали потреблять больше кофе

С января по июль 2017 года в Россию завезли 64,4 тыс. тонн кофе сорта «Арабика» и 57 тыс. тонн кофе сорта «Робуста». Всего на закупку кофе российские компании потратили 346 млн. долларов, сообщают «Известия».



Рост потребления кофе на 20% специалисты объясняют становлением кофейной культуры в России. Несмотря на популярность кофейных продуктов, чай по-прежнему остаётся популярным напитком россиян. Однако ситуация может кардинально поменяться в ближайшие 7 лет.