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Новости Нижнего Тагила

Жители России стали потреблять больше кофе

16 октября 2017, 22:05Добавить новость
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Потребление кофе в России возросло на 20%. Специалисты связывают подобный рост со становлением кофейной культуры в стране.

С января по июль 2017 года в Россию завезли 64,4 тыс. тонн кофе сорта «Арабика» и 57 тыс. тонн кофе сорта «Робуста». Всего на закупку кофе российские компании потратили 346 млн. долларов, сообщают «Известия».

Рост потребления кофе на 20% специалисты объясняют становлением кофейной культуры в России. Несмотря на популярность кофейных продуктов, чай по-прежнему остаётся популярным напитком россиян. Однако ситуация может кардинально поменяться в ближайшие 7 лет.

 

 

 
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