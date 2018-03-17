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Новости Нижнего Тагила

Более 60 млн будет выделено на поддержку свердловских бизнесменов в 2018 году

17 марта 2018, 18:35Добавить новость
бизнес,деньги,Свердловская область,экономика,предприниматель,поддержка,развитие
В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области из бюджета региона планируют выделить 61,9 млн рублей.

Свердловские муниципалитеты в 2018 году получат 61,9 млн рублей для развития малого и среднего бизнеса. Информацию об этом подтвердили в областном департаменте информационной политики.

Сообщается, что эти средства будут распределены между 52 муниципалитетами, ранее подавшими заявки. За счет выделенных денег в области будет развиваться деятельность 45 фондов поддержки предпринимательства, средства также будут направлены на субсидирование затрат на оплату офисов для резидентов бизнес-инкубаторов и на популяризацию деятельности бизнесменов.

Так, в 2017 году на поддержку свердловских предпринимателей выделялось 50,3 млн рублей, сообщает издание «УралБизнесКонсалтинг».

 
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