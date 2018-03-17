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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбург потратит 7,5 млн рублей на урны и туалеты к ЧМ-2018

17 марта 2018, 16:30Добавить новость
деньги,Екатеринбург,туалет,урна,мусорный контейнер,ЧМ-2018,аукцион
Екатеринбург планирует потратить 7,5 млн рублей на установку и обслуживание туалетов и урн во время ЧМ-2018. Всего в городе появится 258 контейнеров и 227 мобильных туалетов.

В столице Урала на время ЧМ-2018 будут установлены дополнительные урны и туалетные кабинки. Всего на эти цели Екатеринбург собирается потратить 7,5 млн рублей.

Около 130 мобильных туалетов появится в фан-зоне в одном из парков, а возле «Екатеринбург Арены» и в центре уральской столицы – не меньше 114. Должны быть предусмотрены кабинки и для маломобильных групп населения.

Всего планируется организовать в городе 227 туалетных кабин и 258 мусорных контейнеров. Данные об аукционе уже появились на портале госзакупок. Согласно документу, срок контракта на обслуживание туалетов и мусорных контейнеров – с 25 мая по 16 июля 2018 года.

 
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