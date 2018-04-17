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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Полевском оштрафовано на 300 тыс. рублей за долги по зарплате

17 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Директор «Уральской производственной компании» признан виновным в образовании задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия. Свою вину руководитель не признал, заявив, что не имел возможности выдать зарплату работникам.

12 апреля в ходе судебного заседания было доказано, что директор «Уральской производственной компании» Андрей Ионас из корыстного мотива задержал выдачу заработной платы своим сотрудникам.  На протяжении трёх месяцев зарплата не выплачивалась частично и свыше двух месяцев – полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководитель не признал обвинения и заявил, что не имел возможности выплатить положенные законом средства. Однако в ходе разбирательства обвинение доказало, что возможности и деньги для погашения задолженности имелись.

Мировой судья Полевского судебного района Свердловской области назначил Андрею Ионасу наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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