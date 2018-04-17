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Новости Нижнего Тагила

Свердловские депутаты предложили давать малоимущим деньги на молоко

17 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Свердловская область,малоимущие,помощь,депутаты,заксобрание,молоко,сельское хозяйство

Члены аграрного комитета Заксобрания Свердловской области предложили выдавать малоимущим деньги на молоко.

Свердловские депутаты обсудили ситуацию с ценами на молочные продукты в регионе. Так, их обеспокоило снижение закупочных цен на молоко.

Молокоперерабатывающие предприятия отказываются принимать молоко сверх необходимых объемов, объясняя это затоваренностью. Однако, несмотря на это, в Свердловской области отмечено снижение потребления молока населением.

Как пишет ЕАН, депутаты предлагают ввести квоты на импорт пальмового масла и сухого молока и оказать поддержку представителям агропромышленного комплекса Свердловской области.

Также было предложено местным властям поддержать малоимущих граждан, выделив им средства на покупку молока.

При этом заметим, что инициатива пока находится только на стадии обсуждения.

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