+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
день: +13
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.30 + 0.38
EUR 73.78 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мэрия Екатеринбурга продает за 1 рубль объект культурного наследия

17 мая 2018, 11:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,культурное наследие,мэрия,аукцион,дом,продажа

Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу объект культурного наследия и землю под ним. Особняк администрация оценила в 1 рубль, а землю в 3,3 млн рублей.

В Екатеринбурге на продажу выставлен «Дом А. И. Звонарева, 1870-е годы», который является культурным наследием. Фактически продается только земля, так как особняк мэрия оценила в 1 рубль, а земельный участок в 3,3 млн рублей. Лот выставлен на торги.

Как пишет ZNAK, согласно условиям аукциона, покупатель должен сохранить здание. Сейчас строение разрушено и очевидно, что его реставрация требует вложений. Новый собственник должен будет восстановить подвал, «поднять» здание до уровня низа исторического цоколя, выложить стены кирпичом, восстановить исторический облик здания, в том числе крышу и элементы декора.

Между тем рядом с особняком ведется строительство элитного жилого комплекса.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом
18 апреля, 17:25
1 0
Тагильский «Дом Герминых» продан на аукционе за 10 млн
16 марта, 18:40
4 10
Торговый знак «Олми» погибших в Екатеринбурге бизнесменов не был продан на торгах
вчера, 07:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 81
Сейчас на сайте 3666 гостей и 26 пользователей
Подписаться на новости