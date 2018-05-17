Мэрия Екатеринбурга продает за 1 рубль объект культурного наследия

Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу объект культурного наследия и землю под ним. Особняк администрация оценила в 1 рубль, а землю в 3,3 млн рублей.

В Екатеринбурге на продажу выставлен «Дом А. И. Звонарева, 1870-е годы», который является культурным наследием. Фактически продается только земля, так как особняк мэрия оценила в 1 рубль, а земельный участок в 3,3 млн рублей. Лот выставлен на торги.





Как пишет ZNAK, согласно условиям аукциона, покупатель должен сохранить здание. Сейчас строение разрушено и очевидно, что его реставрация требует вложений. Новый собственник должен будет восстановить подвал, «поднять» здание до уровня низа исторического цоколя, выложить стены кирпичом, восстановить исторический облик здания, в том числе крышу и элементы декора.





Между тем рядом с особняком ведется строительство элитного жилого комплекса.