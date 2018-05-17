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Новости Нижнего Тагила

«ВКонтакте» отказались передавать данные пользователей в НБКИ

17 мая 2018, 07:05Добавить новость
бизнес,деньги,интернет,экономика,социальные сети,вконтакте,НБКИ,кредит,кредитная история,персональные данные
В начале апреля 2018 года в СМИ появилась информация о том, что социальная сеть «ВКонтакте» планирует разрешить Национальному бюро кредитных историй использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заёмщиков. Во второй половине мая «ВКонтакте» заявили об отказе в сотрудничестве с НБКИ.

16 мая на странице исполнительного директора социальной сети «ВКонтакте» Андрея Рогозова была опубликована информация о том, что данные пользователей не будут передаваться Национальному бюро кредитных историй. Также он подтвердил, что ранее социальная сеть рассматривала сотрудничество с НБКИ, о чём в начале апреля писал ряд СМИ.

Рогозов отметил, что сервис продолжит бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически.

 

Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться. ВКонтакте предоставляет предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц. Вы всегда можете ограничить доступ к Вашим данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами, -- сообщил исполнительный директор «ВКонтакте».

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