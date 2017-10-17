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Новости Нижнего Тагила

Отечественное детское питание появится на прилавках в России вместо иностранного

17 октября 2017, 23:05Добавить новость
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Импортное детское питание планируется заменить на произведённый в России продукт. С подобной инициативой выступило Правительство РФ.

Представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава и Роспотребнадзора войдут в ведомственную комиссию, целью которой будет разработка мер по импортозамещению детского питания на территории России. Комиссия создаётся по инициативе Правительства.

Как сообщают «Известия», около 70% рынка детского питания в России принадлежит иностранным компаниям. Только компании «Прогресс» удалось войти в список популярных производителей и занять определённую долю рынка.

Многие производители отмечают, что отказаться от иностранной продукции полностью не получится. Нужное для производства сырьё отсутствует на отечественном рынке, потому за ним всё равно придётся обращаться к иностранным партнёрам.

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