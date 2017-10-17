Ирбитский молокозавод передумал покупать Lexus за 7 млн рублей

Напомним, 16 октября предприятие разместило на сайте госзакупок аукцион на покупку Lexus LX570 за 7 миллионов рублей. Автомобиль должен быть оснащен люксовой комплектацией.



Согласно пояснению документов, организация, разместившая закупку, отказалась от проведения аукциона. С чем конкретно это связано, редакции Ura.ru выяснить не удалось.



Отметим, что по запросу журналистов свердловская прокуратура намеревалась оценить эффективность расходования средств бюджета. Предприятие на 100% принадлежит Министерству госимущества региона.