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Новости Нижнего Тагила

Ирбитский молокозавод передумал покупать Lexus за 7 млн рублей

17 октября 2017, 08:30Добавить новость
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В руководстве Ирбитского молокозавода отказались от приобретения дорогостоящего автомобиля после огласки в СМИ.

Напомним, 16 октября предприятие разместило на сайте госзакупок аукцион на покупку Lexus LX570 за 7 миллионов рублей. Автомобиль должен быть оснащен люксовой комплектацией.

Согласно пояснению документов, организация, разместившая закупку, отказалась от проведения аукциона. С чем конкретно это связано, редакции Ura.ru выяснить не удалось.

Отметим, что по запросу журналистов свердловская прокуратура намеревалась оценить эффективность расходования средств бюджета. Предприятие на 100% принадлежит Министерству госимущества региона.

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