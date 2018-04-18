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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Качканаре задолжало работникам свыше 25 миллионов рублей

18 апреля 2018, 23:00Добавить новость
город,закон,нарушение,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,зарплата,Качканар
Предприятие ОАО «Металлист» в Качканаре задолжало своим работникам более 25 миллионов рублей. Прокуратура Свердловской области после жалобы сотрудников компании провела проверку.

Долг по зарплате сформировался перед 669 работниками. Деньги им не платили с августа по октябрь 2017 года. Прокуратура по итогам проверки возбудила уголовное дело по факту выдачи заработной платы. Вскоре дела были направлены в суд.

Предприятие получило представление об устранении нарушений. После действий надзорного органа руководство организации-должника сократило долг по зарплате в несколько раз.

На момент 18 апреля 2018 года ОАО «Металлист» перечислило около 19 миллионов рублей в счёт погашения долга.

Ведомство продолжает контролировать ситуацию с выдачей заработной платы в городе Качканаре, рассказали в пресс-службе ведомства.

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