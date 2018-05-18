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Новости Нижнего Тагила

Дворец культуры Верхней Пышмы израсходовал 606 тыс. рублей не по назначению

18 мая 2018, 06:35Добавить новость
бюджет,город,деньги,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,экономика,Верхняя Пышма,дворец культуры,бюджетные учреждения
При расходовании бюджетных средств Дворцом культуры в Верхней Пышме выявлены многочисленные нарушения законодательства. Согласно результатам прокурорской проверки, учреждение израсходовало не по целевому назначению 606 тыс. рублей.

Выделенные региональным бюджетом средства для выполнения муниципального задания по подготовке и показу концертных программ, зрелищных мероприятий ДК «Металлург» в Верхней Пышмы израсходовал на ремонт кафе, кабинетов и полов в нём.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд обязал муниципальное учреждение вернуть 606 тыс. рублей, потраченные не по целевому назначению. Ответчик направил апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию, но она оставила решение без изменения.

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