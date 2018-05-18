Дворец культуры Верхней Пышмы израсходовал 606 тыс. рублей не по назначению

Выделенные региональным бюджетом средства для выполнения муниципального задания по подготовке и показу концертных программ, зрелищных мероприятий ДК «Металлург» в Верхней Пышмы израсходовал на ремонт кафе, кабинетов и полов в нём.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд обязал муниципальное учреждение вернуть 606 тыс. рублей, потраченные не по целевому назначению. Ответчик направил апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию, но она оставила решение без изменения.