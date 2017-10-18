Александр Потапов: Зарплаты работников УВЗ на 18% выше средних по Нижнему Тагилу

Гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил на встрече с депутатами Нижнетагильской гордумы, что снижение зарплат на заводе оказалось слухом.

Депутаты городской думы на встрече с Александром Потаповым обратили внимание на информацию о том, что на УВЗ происходит снижение тарифов трудоемкости, из-за чего у некоторых сотрудников значительно упала заработная плата.



Однако гендиректор эти данные опроверг: по его словам, после проверки они оказались простым слухом.

Информация о сокращении заработной платы работников УВЗ не соответствует действительности. Очевидно, речь идет о сотрудниках одного участка литейного цеха, где пересмотрели расценки, привели их в соответствие с действующим техпроцессом и трудоемкостью. Введены новые технологии: современные приспособления уменьшили трудоемкость и ускорили производственный процесс. После пересмотра расценок заработная плата у сотрудников данного участка составила более 60 000 рублей, что почти в 2 раза больше, чем средняя зарплата основных рабочих «Уралвагонзавода», -- пояснил Александр Потапов.

Он отметил, что в дальнейшем будет проводить тщательную работу по информированию сотрудников, чтобы избежать новых слухов.

Также гендиректор сообщил, что по итогам первого полугодия размер средней заработной платы на «Уралвагонзаводе» на 8% превысил показатели по области. По сравнению с заработками в среднем по Тагилу зарплаты работников УВЗ выше на 18%. Причин для снижения этого показателя у завода нет. Напомним, в 2016 году средняя заработная плата работников предприятия составила почти 30 000 рублей.

Александр Потапов добавил, что сокращение штата не планируется. Более того – на «Уралвагонзаводе» не хватает рабочей силы для выполнения заказов. Сейчас идет набор станочников, электросварщиков, машинистов крана и слесарей-инструментальщиков.