Чай и варенье вырастут в цене с приближением зимы в России

В сентябре 2017 года специалисты отмечают рост цен на чай и варенье. В сравнении с этим же периодом 2016 года цены на чай выросли на 3%, а варенье на 8%.



Как передают «Известия», причины роста цен на варенье связаны с плохим урожаем. Из-за плохих погодных условий в России собрали на 15% меньше фруктов и овощей, чем планировалось. Качество собранного урожая оставляет желать лучшего. Высокие цены на варенье и чай могут сохраниться до конца года.