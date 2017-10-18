| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Чай и варенье вырастут в цене с приближением зимы в России

18 октября 2017, 22:05Добавить новость
деньги,продукты,Россия,цены,рост цен,рост цен на продукты,чай,варенье,зима
Рост цен на варенье и джем втрое обогнал инфляцию, также выросли цены на чай в сравнении с сентябрём 2016 года.

В сентябре 2017 года специалисты отмечают рост цен на чай и варенье. В сравнении с этим же периодом 2016 года цены на чай выросли на 3%, а варенье на 8%.

Как передают «Известия», причины роста цен  на варенье связаны с плохим урожаем. Из-за плохих погодных условий в России собрали на 15%  меньше фруктов и овощей, чем планировалось. Качество собранного урожая оставляет желать лучшего. Высокие цены на варенье и чай могут сохраниться до конца года.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Жители России стали потреблять больше кофе
16 октября, 22:05
0 0
Апельсины в России подорожают из-за плохого урожая в Турции и Египте (ВИДЕО)
25 августа, 21:35
0 1
Красная икра на территории России подорожает к Новому году
13 октября, 22:05
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 45
Подписаться на новости