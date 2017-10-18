Госдолг Свердловской области к 1 октября достиг 55 млрд рублей

Данные о сумме госдолга Свердловской области обнародовало региональное министерство финансов. В ведомстве сообщают, что общий долг к началу октября составил 55,5 млрд рублей.





33 млрд из них представляют собой бюджетные кредиты; 15 млрд – займы от кредитных организаций; 5,3 млрд – ценные бумаги. По сравнению с прошлым кварталом 2017 года объем госдолга немного понизился: тогда он составлял 56,9 млрд рублей.





При этом 5,3 млрд рублей из общего госдолга задолжали муниципалитеты. Около 2,3 млрд рублей относятся к федеральным и муниципальным гарантиям, остальная сумма – долги по кредитам, пишет «УралБизнесКонсалтинг».