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Новости Нижнего Тагила

Госдолг Свердловской области к 1 октября достиг 55 млрд рублей

18 октября 2017, 16:30Добавить новость
бюджет,деньги,проверка,Свердловская область,экономика,госдолг,министерство финансов
Госдолг Свердловской области к началу октября составил 55,5 млрд рублей. Объем задолженности снизился за 3 месяца на полтора миллиарда.

Данные о сумме госдолга Свердловской области обнародовало региональное министерство финансов. В ведомстве сообщают, что общий долг к началу октября составил 55,5 млрд рублей.

33 млрд из них представляют собой бюджетные кредиты; 15 млрд – займы от кредитных организаций; 5,3 млрд – ценные бумаги. По сравнению с прошлым кварталом 2017 года объем госдолга немного понизился: тогда он составлял 56,9 млрд рублей.

При этом 5,3 млрд рублей из общего госдолга задолжали муниципалитеты. Около 2,3 млрд рублей относятся к федеральным и муниципальным гарантиям, остальная сумма – долги по кредитам, пишет «УралБизнесКонсалтинг».

 
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