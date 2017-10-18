Александр Потапов: Финансирование тагильского ХК «Спутник» проходит своевременно и в полном объеме

В Нижнем Тагиле прошла встреча директора НПК «УВЗ» Александра Потапова с депутатами городской думы. Одной из главных тем стала финансовая поддержка ХК «Спутник».

Александр Потапов в своем обращении к депутатам уточнил, что собирается продолжать сотрудничество по благоустройству городской инфраструктуры и развитию общеобразовательных учреждений. Так, он отметил, что «Уралвагонзавод» будет и дальше поддерживать важные для тагильчан социальные объекты - Дворец культуры, бассейны, стадион и другие.





Одной из главных тем встречи также стал ХК «Спутник». Александр Потапов отметил, что была проведена большая работа. Одним из ее итогов стала смена главного тренера хоккейной команды, которая привела к долгожданной победе после серии из 12 проигрышей в сезоне.





Финансирование клуба, по словам гендиректора «УВЗ», проходит своевременно и в полном объеме. Директор «Спутника» Александр Балбашев его слова подтверждает. Так, на пресс-конференции 16 октября он отметил, что все хоккеисты полностью получили зарплаты по прошлому сезону.





Также Александр Потапов заметил, что Дзержинскому району нужно заняться активным развитием детского и юношеского спорта. «Уралвагонзавод» согласен рассмотреть любые предложения тагильских спортсменов.