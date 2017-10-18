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Новости Нижнего Тагила

Александр Потапов: Финансирование тагильского ХК «Спутник» проходит своевременно и в полном объеме

18 октября 2017, 18:30Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,спорт,УВЗ,Спутник,Александр Потапов
В Нижнем Тагиле прошла встреча директора НПК «УВЗ» Александра Потапова с депутатами городской думы. Одной из главных тем стала финансовая поддержка ХК «Спутник».

Александр Потапов в своем обращении к депутатам уточнил, что собирается продолжать сотрудничество по благоустройству городской инфраструктуры и развитию общеобразовательных учреждений. Так, он отметил, что «Уралвагонзавод» будет и дальше поддерживать важные для тагильчан социальные объекты - Дворец культуры, бассейны, стадион и другие.

Одной из главных тем встречи также стал ХК «Спутник». Александр Потапов отметил, что была проведена большая работа. Одним из ее итогов стала смена главного тренера хоккейной команды, которая привела к долгожданной победе после серии из 12 проигрышей в сезоне.

Финансирование клуба, по словам гендиректора «УВЗ», проходит своевременно и в полном объеме. Директор «Спутника» Александр Балбашев его слова подтверждает. Так, на пресс-конференции 16 октября он отметил, что все хоккеисты полностью получили зарплаты по прошлому сезону.

Также Александр Потапов заметил, что Дзержинскому району нужно заняться активным развитием детского и юношеского спорта. «Уралвагонзавод» согласен рассмотреть любые предложения тагильских спортсменов.

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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