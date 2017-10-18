| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Мотив» заплатит 100 000 рублей штрафа за некорректную рекламу в Екатеринбурге

18 октября 2017, 23:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,штраф,мотив,реклама,баннерная реклама,баннеры,антимонопольная служба
Сотовый оператор «Мотив» разместил некорректную рекламу, в которой назвал свой интернет «самым лучшим в Екатеринбурге». Указание слова «пожалуй» не спасло компанию от большого штрафа.

Компания «Мотив» разместила на своих баннерах рекламу с текстом «Мотив 4-G пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!». Законодательство о рекламе запрещает сравнивать товар с аналогами без указания характеристик. Также запрещено заявлять о преимуществе конкретных товара или услуги перед конкурентами.

Как сообщает «ЕТВ», Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области посчитало, что слово «пожалуй», указанное в слогане, не может снизить заявленной степени превосходства товара, предлагаемого сотовым оператором.

Уральские антимонопольщики признали «Мотив» виновным в подаче некорректной рекламы. За нарушение рекламного законодательства оператор заплатит штраф в размере 100 000 рублей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

МУП «Водоканал» Екатеринбурга заплатит штраф в 74 млн рублей
7 сентября, 08:30
6 0
На 12 суток арестован водитель из Екатеринбурга за неповиновение сотрудникам ГИБДД (ВИДЕО)
13 августа, 14:05
3 0
1
Больше 500 000 рублей отсудила супружеская пара из Екатеринбурга за задержку в сдаче квартиры
4 августа, 15:20
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 100
Подписаться на новости