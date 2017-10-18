«Мотив» заплатит 100 000 рублей штрафа за некорректную рекламу в Екатеринбурге

Сотовый оператор «Мотив» разместил некорректную рекламу, в которой назвал свой интернет «самым лучшим в Екатеринбурге». Указание слова «пожалуй» не спасло компанию от большого штрафа.
Компания «Мотив» разместила на своих баннерах рекламу с текстом «Мотив 4-G пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!». Законодательство о рекламе запрещает сравнивать товар с аналогами без указания характеристик. Также запрещено заявлять о преимуществе конкретных товара или услуги перед конкурентами.
Как сообщает «ЕТВ», Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области посчитало, что слово «пожалуй», указанное в слогане, не может снизить заявленной степени превосходства товара, предлагаемого сотовым оператором.
Уральские антимонопольщики признали «Мотив» виновным в подаче некорректной рекламы. За нарушение рекламного законодательства оператор заплатит штраф в размере 100 000 рублей.