Около 8 тысяч пиратских сайтов заблокированы в России за прошлый год

Почти 8 тысяч сайтов, предлагающих пользователям нелицензионный контент, были заблокированы в России в 2017 году.

Речь идет об интернет-ресурсах, предлагающих пользователям возможность просмотреть или скачать фильмы, книги, аудио и различные программы. По данным Роскомнадзора, в 2016 году таких ресурсов было всего 2 тысячи.





В 65% случаев заблокированы сайты, предлагающие посмотреть или скачать фильмы и сериалы. Подобная блокировка нелегальных интернет-ресурсов повышает посещаемость кинотеатров и способствует росту сборов. Среди сайтов с видео-контентом 530 получили блокировку на постоянной основе.





Также закрыты 459 «зеркал» пиратских сайтов, пишет «Газета.ru».