«Магнит» заплатит штраф в 40 000 руб. за задержку декретной выплаты екатеринбурженке

Один из магазинов торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге заплатит штраф 40 000 рублей за то, что на месяц задержал выплату декретного пособия одной из работниц.

В 2016 году одна из работниц торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге отправилась в декретный отпуск. Работодатель должен был перечислить женщине выплаты за декабрь 2016 года – январь 2017 года. Однако свои деньги женщина получила с опозданием.





Пособие девушке выплатили только в феврале 2017 года, хотя крайним сроком было 15 января 2017 года. Никаких компенсаций за задержку денег работнице не предоставили.





Нарушение было обнаружено в ходе внеплановой проверки, которую провела Госинспекция труда. Инспекторы составили административный протокол, «Магнит» было решено оштрафовать на 40 000 рублей. Работодатель пытался обжаловать приговор в районном и областном судах, однако решение первой инстанции осталось в силе, пишет «ЕТВ».