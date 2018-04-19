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Новости Нижнего Тагила

3 350 жителей Нижнего Тагила не выедут заграницу из-за долгов

19 апреля 2018, 09:05Добавить новость
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Более 3 тысяч тагильчан ограничены выезд заграницу из-за долгов. Судебные приставы сообщили, что общая задолженность превысила 806 млн рублей.

Большую часть должников составляют неплательщики по кредитам. Таких оказалось 1 304 жителей Нижнего Тагила, их общий долг составляет 441 млн рублей.

Должники по алиментам заработали 451 ограничение на выезд из-за общей задолженности на 53 млн. 214 жителей Нижнего Тагила не увидят заграницу этим летом из-за долгов за услуги ЖКХ на 18 млн. рублей. Ещё 6 млн задолжали 72 тагильчанина, которые не платили налоги.


Как сообщают «Все новости», с начала 2018 года приставы ввели ограничение не выезд для 32 тыс. жителей Свердловской области. Они задолжали свыше 27 млрд рублей.

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