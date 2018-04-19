3 350 жителей Нижнего Тагила не выедут заграницу из-за долгов

Большую часть должников составляют неплательщики по кредитам. Таких оказалось 1 304 жителей Нижнего Тагила, их общий долг составляет 441 млн рублей.



Должники по алиментам заработали 451 ограничение на выезд из-за общей задолженности на 53 млн. 214 жителей Нижнего Тагила не увидят заграницу этим летом из-за долгов за услуги ЖКХ на 18 млн. рублей. Ещё 6 млн задолжали 72 тагильчанина, которые не платили налоги.



Как сообщают «Все новости», с начала 2018 года приставы ввели ограничение не выезд для 32 тыс. жителей Свердловской области. Они задолжали свыше 27 млрд рублей.