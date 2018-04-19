Бюджет Свердловской области будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей

19 апреля региональный кабинет министров принял решение об увеличении бюджета Свердловской области на 4,5 млрд рублей. Теперь его объем составит 225,7 млрд рублей. Такой рост стал возможен благодаря положительной динамике налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в первом квартале.
Как сообщает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3,3 млрд рублей, безвозмездные поступления - на 1,3 млрд рублей.
Также в равной сумме увеличатся и расходы бюджета - они составят 234,6 млрд рублей. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне.
Дополнительные средства направят на строительство, управление госимуществом, спорт, здравоохранение, культуру, информатизацию и экономику, пишет «Областная газета».