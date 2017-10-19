Долг по зарплате в 1,4 млн рублей обернулся уголовным делом против ООО «ТСК» в Нижнем Тагиле

По информации следствия, с февраля 2015 года предприятие ООО «ТагилСтальКонтрукция» частично не выплачивало работникам заработную плату. До ноября 2016 года руководство предприятия накопило задолженность в 1 400 000 рублей перед 19 работниками. В настоящее время предприятие более не занимается производственной деятельностью.



Согласно данным системы «СПАРК», кроме задолженности по заработной плате ООО «ТСК» участвует и в других исполнительных производствах. Всего их 30 на общую сумму 6 080 070 рублей. Кроме вышеупомянутой задолженности по заработной плате, ведутся производства по задолженности в выплате налогов, страховых и прочих сборов.

Скриншот системы «СПАРК», 19 октября, 2017 г.



Сайт ООО «ТСК» недоступен, как и контактные телефоны. Индекс финансового риска находится на уровне в 96 пунктов из 99, говорится в системе СПАРК. Данный индекс указывает на наличие у компании признаков неудовлетворительного финансового состояния.

Директором ООО «ТСК» является Александр Зырянов. Он также является собственником ООО «Стройстандарт», занимающегося оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Это предприятие находится в стадии ликвидации.



Напомним, летом текущего года проблема задолженности в заработной плате на другом тагильском предприятии (НТЗТИ) вызвала общероссийский резонанс, когда на неё обратил внимание президент Путин. 18 октября над её «борзым» директором начался суд.