Свердловское предприятие «Режникель» признано банкротом из-за долга в 16 млрд рублей

ЗАО «ПО Режникель» признано банкротом.

В сентябре 2017 года один из кредиторов режского предприятия АО «Рост Банк» подал в сул заявление о признании банкротом «Режникеля». Организация задолжала банку 202,6 млн рублей. При этом долг «Режникеля» перед всеми своими кредиторами составляет больше 16 млрд рублей.

Реализация имущества «Режникеля» начнется после того, как решение вступит в силу, пишет «Уралинформбюро».

Напомним, что из-за закрытия «Режникеля» в начале 2017 года почти тысяча человек лишилась работы.