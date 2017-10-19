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Новости Нижнего Тагила

Жители России потратили половину новых кредитов на погашение старых

19 октября 2017, 22:50Добавить новость
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За восемь месяцев 2017 года россияне потратили половину новых кредитов на погашение старых. 54% взятых кредитных средств были рефинансированы в ранее взятые долговые обязательства.

В конце 2014 года ключевая ставка была увеличена до 17% по инициативе Центробанка РФ. Это привело к росту процентов по кредитам. Сейчас ключевая ставка снизилась в два раза, что позволило россиянам брать больше новых кредитов.

Как передают «Известия», 54% новых кредитов жители России направили на погашение кредитов, взятых в 2014 году под высокие проценты. Таким образом, специалисты отмечают тенденцию целенаправленного погашения старых кредитов за счёт новых, более дешёвых.

Кредитные специалисты утверждают, что сейчас самое оптимальное время для рефинансирования и погашения старых задолженностей.

 

 

 
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