Жители России потратили половину новых кредитов на погашение старых

За восемь месяцев 2017 года россияне потратили половину новых кредитов на погашение старых. 54% взятых кредитных средств были рефинансированы в ранее взятые долговые обязательства.
В конце 2014 года ключевая ставка была увеличена до 17% по инициативе Центробанка РФ. Это привело к росту процентов по кредитам. Сейчас ключевая ставка снизилась в два раза, что позволило россиянам брать больше новых кредитов.
Как передают «Известия», 54% новых кредитов жители России направили на погашение кредитов, взятых в 2014 году под высокие проценты. Таким образом, специалисты отмечают тенденцию целенаправленного погашения старых кредитов за счёт новых, более дешёвых.
Кредитные специалисты утверждают, что сейчас самое оптимальное время для рефинансирования и погашения старых задолженностей.