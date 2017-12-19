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Новости Нижнего Тагила

Тагильские сироты получили квартиры на Руднике (ВИДЕО)

19 декабря 2017, 14:30Добавить новость
ггм,Нижний Тагил,строительство,Рудник,сироты,воспитанники,детский дом,квартиры,заселение,Дзержинский район,фонд жилищного строительства

Воспитанники детских домов и сироты в Нижнем Тагиле подписали документы на получение квартир по улице Горняка, 5.

19 декабря 2017 года представители регионального Фонда жилищного строительства вручили ключи от 30 новых квартир в Нижнем Тагиле воспитанникам детских домов и сиротам. Перед подписанием документов будущие хозяева осмотрели свои квартиры. Во всех помещениях в новом доме по улице Горняка, 5 выполнен чистовой ремонт, установлена сантехника, есть кухонные плиты.

Владельцы квартир могут поселиться в доме на Руднике уже после оформления необходимых документов. Однако приватизировать недвижимость владельцы смогут лишь через 5 лет, в течение этого срока они будут жить на условиях специального найма.

Как сообщает Тагил-ТВ, в 2018 году Фондом жилищного строительства планируется аналогичное заселение 100 квартир в Дзержинском районе и 24 квартир на ГГМ.


Видео: Тагил-ТВ
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