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Новости Нижнего Тагила

150 екатеринбуржцам погасят долг по заработной плате в размере 12 млн рублей

20 марта 2018, 15:00Добавить новость
деньги,Екатеринбург,закон,уголовное дело,долг,задолженность,заработная плата,предприятие,следственный комитет

Задолженность перед 150 рабочими одного из предприятий в Екатеринбурге сформировалась за 5 месяцев 2017 года. Сейчас екатеринбуржцы уже получают полагающиеся им выплаты.

Около 12 млн рублей — такую сумму долга накопило предприятие в Екатеринбурге перед своими работниками.

Следственный комитет России по СО возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более двух месяцев. Руководитель предприятия принял меры и погасил задолженность в 10 млн рублей, в ближайшее время остатки заработной платы будут выплачены в полном объеме.

По действующему законодательству работодателю грозит от года до трех лет лишения свободы за частичную или полную задержку компенсации за труд, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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