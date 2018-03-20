Перенос коммуникаций провайдеров находится под контролем Нижнего Тагила

Перенос коммуникаций с фонарных столбов в подземные каналы с 2015 года ведется в Нижнем Тагиле в рамках реализации программы «Светлый город». Сейчас идет разговор o сроках соблюдения демонтажа старых опор.

Рабочее совещание по реализации проекта «Светлый город» состоялось в Администрации Нижнего Тагила. На повестке был вопрос о выполнении временных сроков реализации муниципального контракта по демонтажу старых опор.

Постройка новых линий наружного освещения и модернизация действующих уже неоднократно обсуждались.





Прошу не затягивать с переносом. В Нижнем Тагиле созданы возможности для цивилизованного ведения бизнеса. Нельзя продолжать работать в формате 90-х, -- прокомментировал Глава города.



Варианты размещения сетей рассматривались с провайдерами, которые заключили договоры и приступили к укладке сетей. В случаях невозможности обустройства канализации будут смонтированы линии наружного освещения, сообщает Администрация города Нижний Тагил.