Директор ЧОПа в Екатеринбурге полгода не выплачивал зарплату сторожам

ООО ЧОО «Сириус» в Екатеринбурге с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивало заработную плату двум сторожам. Как полагает следствие, делал это руководитель для того, чтобы поддержать экономическое благополучие предприятия и выполнить текущие обязательства организации.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что возможность погасить задолженность перед сторожами была, но глава организации не воспользовался ею. 19 апреля 2018 года обвинительное заключение было утверждено следствием.



Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.