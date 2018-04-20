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Новости Нижнего Тагила

Директор ЧОПа в Екатеринбурге полгода не выплачивал зарплату сторожам

20 апреля 2018, 06:05Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,работа,Свердловская область,суд,уголовное дело
Директор частной охранной организации задолжал сотрудникам заработную плату. Два сторожа на протяжении 6 месяцев работали бесплатно. При этом возможность выплачивать работникам заработную плату в полном объеме у руководителя была.

ООО ЧОО «Сириус» в Екатеринбурге с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивало заработную плату двум сторожам. Как полагает следствие, делал это руководитель для того, чтобы поддержать экономическое благополучие предприятия и выполнить текущие обязательства организации.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что возможность погасить задолженность перед сторожами была, но глава организации не воспользовался ею. 19 апреля 2018 года обвинительное заключение было утверждено следствием.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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