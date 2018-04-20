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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка стала финалистом конкурса «Лидеры России» и получила новую должность

20 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,конкурс,победа,работа,Россия,Свердловская область,лидеры россии,ФАС
В различных регионах страны проходит подведение итогов конкурса «Лидеры России». Накануне 12 участников состязаний получили новые должности, среди них – представитель Уральского федерального округа.

Согласно информации, общее количество кадровых перестановок достигает пятидесяти семи. По мнению экспертов, это подтверждает эффективность мероприятия «Лидеры России» как двигателя системы социальных перестановок в стране.

Екатеринбурженка Ирина Курамшина является финалисткой конкурса. Она перешла в федеральные органы исполнительной власти из бизнес-сферы. Ранее она занимала должность директора одного из банков по УрФО. Теперь Ирина Курамшина займёт должность заместителя начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России.

Это уже третья «партия» назначений по итогам успешного прохождения этапов конкурса. Следующие назначения «Лидеров России» пройдут в мае.

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