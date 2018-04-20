Екатеринбурженка стала финалистом конкурса «Лидеры России» и получила новую должность

Согласно информации, общее количество кадровых перестановок достигает пятидесяти семи. По мнению экспертов, это подтверждает эффективность мероприятия «Лидеры России» как двигателя системы социальных перестановок в стране.



Екатеринбурженка Ирина Курамшина является финалисткой конкурса. Она перешла в федеральные органы исполнительной власти из бизнес-сферы. Ранее она занимала должность директора одного из банков по УрФО. Теперь Ирина Курамшина займёт должность заместителя начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России.



Это уже третья «партия» назначений по итогам успешного прохождения этапов конкурса. Следующие назначения «Лидеров России» пройдут в мае.