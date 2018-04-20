Экспорт зерна из России составил полтриллиона рублей

В период с июня 2017 по апрель 2018 годов экспорт зерна из России, включая муку и зернобобовые, составил около 46,8 млн тонн. Средняя цена зерна - около $185 за тонну, таким образом, экспорт зерна в стоимостном выражении составил более 0,5 триллиона рублей. Об этом сообщает аналитический центр компании «Русагротранс», которая входит в Железнодорожный холдинг РТК, специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов.
Основные активы - зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Также холдинг владеет долей в вагоностроительном АО «Рославльский вагоноремонтный завод». Парк в управлении - порядка 65 тысяч вагонов. Основные акционеры - Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг РТК входит в топ 3 по количеству парка в управлении.
По прогнозам этого сезона, экспорт зерна может составить 54 млн тонн. В настоящее время цена на пшеницу выросла до $215 за тонну. Это стимулирует рекордные поставки, даже в конце сезона, когда вывоз обычно снижается.
По прогнозам этого сезона, экспорт зерна может составить 54 млн тонн. В настоящее время цена на пшеницу выросла до $215 за тонну. Это стимулирует рекордные поставки, даже в конце сезона, когда вывоз обычно снижается.