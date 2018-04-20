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Новости Нижнего Тагила

Туристический поток на горе Белой в Нижнем Тагиле может вырасти в 2 раза за 3 года

20 апреля 2018, 19:05Добавить новость
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Туристический поток на горе Белой планируют увеличить в 2 раза за 3 года. Проекты по осуществлению этого были представлены губернатору Свердловской области

Правительство Свердловской области представило законопроект, который создаст особый налоговый режим для курорта «Гора Белая». Законопроект представлен губернатору Евгению Куйвашеву.

Министр инвестиций Виктория Казакова рассказала, что при подготовке документа главной целью ставилось упрощение работы субъектам малого и среднего бизнеса. Правительство намерено внести проект на рассмотрение Заксобрания Свердловской области в максимально короткие сроки.

Также одновременно с проектом была представлена концепция туристического кластера, пишет ИА Znak. Планируется доработать и улучшить инфраструктуру курорта, чтобы добиться более высокого туристического потока. Департамент информполитики, ссылаясь на руководителя регионального отделения «Деловой России» Леонида Гункевича, утверждает, что туристический поток сможет удвоиться за 3 года.

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