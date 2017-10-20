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Новости Нижнего Тагила

Наценки на овощи в магазинах России достигли 60%

20 октября 2017, 00:10Добавить новость
деньги,продукты,Россия,магазин,розничная торговля,овощи,молоко,мясо
Надбавки на овощи в розничных магазинах и оптовых точках достигают 60%. Для молока и мяса этот показатель составляет лишь 20%.

Минсельхоз России предоставил данные о наценках на овощи в российских магазинах. Овощи открытого грунта растут в цене на 60,5%, тепличные овощи – на 36,8%, сообщают «Известия». При этом надбавки на мясо и молоко значительно меньше и составляют 20,1% и 20,5%.

Представители торговых сетей объясняют такую разницу тем, что овощи, лежащие на прилавках магазинов, должны быть всегда свежие и портятся они быстрее молочных и мясных продуктов. Производители овощной продукции утверждают, что надбавки в магазинах происходят только для отечественных овощей, на импортные продукты надбавка отсутствует.

Согласно данным исследования Ассоциации компаний розничной торговли, из 90% надбавки большую часть составляют операционные и коммерческие расходы торговли.

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