Премьер Абхазии согласился на изменения в экономике страны с помощью «25 шагов» (ВИДЕО)

Абхазия начнет реализовывать программу «25 шагов» для изменения экономической ситуации в стране.

Экономическая ситуация Абхазии в данный момент не является положительной. По сравнению с такими странами, как Кипр, Болгария, Черногория, Грузия и др., Абхазия уступает по многим показателям, таким как занятость населения, ВВП и инвестиции.

Привлечь инвестиции из стран для Абхазии очень непросто. Если взять сферу туризма, то имеются подводные камни, которые отпугивают инвесторов. Так, в Абхазии можно лишь арендовать землю на 25 лет. Прибрежные земли имеют вовсе особый статус. А чтобы получить землю в бессрочную аренду, инвестор должен создать совместное предприятие с жителем республики.

Ситуацию в Абхазии может поменять программа «25 шагов». С помощью нее планируется улучшить привлекательность для инвестиции из других стран. Это также отметил один из авторов программы – президент Strategy Partners Group Александр Идрисов. Он сказал, что подобные изменения в экономике можно реализовать гораздо быстрее, чем в соседних странах.

Проблемы в экономике Абхазии привели к социальной напряженности. Так, жителей республики беспокоят две проблемы – безработица и отношение к иностранцам.

Последняя проблема даже затронула сферу туризма в республике. Из-за катастрофы на складе боеприпасов, в результате которой 2 туриста из России погибли и еще 40 пострадали, привела к падению спроса на путевки в Абхазию.

Не лучшим образом сказалось на данную ситуацию нападение на российских туристов. Тогда один турист был убит.

Предполагается, что подобное можно было предотвратить, если бы руководство республики согласилось с программой «25 шагов». Еще в феврале 2017 года представители московской диаспоры Абхазии провели презентацию данной программы в присутствии президента республики. И программа получила с его стороны одобрение.

После чего дело остановилось. Как оказалось, один из первых шагов программы – создание Корпорации Республики Абхазия – не был принят чиновниками республики, так как это сужало их полномочия.

Однако руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Алексей Праздничных считает, что противоречий, которые нельзя преодолеть, здесь нет.

Идея очень простая, и очень важная – во всех странах есть один ключевой тренд: разделяются две задачи. Если мы посмотрим на наиболее успешные страны и регионы, то там есть очень компактные министерства, очень профессиональные чиновники. Они ставят задачи, определяют бюджет. Они отчитываются перед жителями, перед бизнесом, но у каждого министерства есть «руки» - то есть специальные институты развития, которые каждый день занимаются реализацией программы развития.

В программе также выделяются такие «шаги» как: упрощение регистрации нового бизнеса, финансовая амнистия, разработка системы кастомизированных стимулов для инвесторов, а также легализация неформального владения землей и собственностью.

Премьер-министр Абхазии полагает, что задержка реализации программы связано с тем, что многие чиновники просто не поняли всей сути программы.

Видео: «Новые Известия»

Предполагается, что благодаря программе «25 шагов» в ближайшие 8 лет в Абхазии начнутся революционные изменения в экономике республики, пишут «Новые Известия».