Торговые сети будут платить штрафы за нарушение условии хранения продуктов

Министерство сельского хозяйства России создаёт рабочую группу, которая подготовит предложения о внедрении штрафных санкции для торговых сетей за нарушение условии хранения продуктов. Создаваемая структура также будет выступать посредником между поставщиками и торговыми сетями.



Как сообщают «Известия», на данный момент ответственность за некачественные продукты несут только производители. Но, как считают чиновники, торговые сети тоже могут нарушать условия хранения продуктов или вовсе забыть выставить товар на полки.



Представители Минсельхоза предложили уравнять в ответственности производителей и торговые сети, назначив для последних систему штрафов. В рабочую группу, которая занимается разработкой конкретных предложений войдут чиновники Министерства сельского хозяйства, отраслевые союзы производителей и представители крупных торговых сетей.