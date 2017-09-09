9,9 тыс. тонн санкционной продукции уничтожено на территории России за 2017 год

За 2017 год на российской таможне было задержано в 1,7 раз больше санкционной продукции, чем в 2016. Всего было изъято 10,1 тыс. тонн запрещенных продуктов. Уничтожению подлежали 9,9 тыс. тонн.



Как сообщают «Известия», чаще через границу пытаются переправить овощи, фрукты, грибы. Из продуктов животного происхождения популярностью пользуются молоко и продукция на его основе, мясо и мясопродукты.



Представители таможни отмечают, что точное количество запрещенной к ввозу на территорию России продукции посчитать нереально. Поставщики каждый раз придумывают новые изощрённые способы перевоза товаров через границу.