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Новости Нижнего Тагила

9,9 тыс. тонн санкционной продукции уничтожено на территории России за 2017 год

20 декабря 2017, 00:05Добавить новость
продукты,Россия,экономика,санкции,таможня,фрукты,овощи,молоко,мясо,граница
За 2017 год российские таможенники конфисковали 10 тыс. тонн санкционной продукции. Из них уничтожению подлежали 9,9 тыс. тонн.

За 2017 год на российской таможне было задержано в 1,7 раз больше санкционной продукции, чем в 2016. Всего было изъято 10,1 тыс. тонн запрещенных продуктов. Уничтожению подлежали 9,9 тыс. тонн.

Как сообщают «Известия», чаще через границу пытаются переправить овощи, фрукты, грибы. Из продуктов животного происхождения популярностью пользуются молоко и продукция на его основе, мясо и мясопродукты.

Представители таможни отмечают, что точное количество запрещенной к ввозу на территорию России продукции посчитать нереально. Поставщики каждый раз придумывают новые изощрённые способы перевоза товаров через границу.

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