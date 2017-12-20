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Новости Нижнего Тагила

Бизнесмены из Сирии готовы инвестировать в агропромышленный комплекс Крыма

20 декабря 2017, 22:10Добавить новость
бизнес,деньги,Россия,экономика,Крым,инвестиции,сирия,агрокомплекс
На Ялтинском международном экономическом форуме представители делегации из Сирии заявили о готовности инвестировать в развитие агропромышленного комплекса Крыма.

Сирийская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме заявила, что она готова инвестировать в развитие проектов агропромышленного комплекса полуострова Крым. Также бизнесмены планируют организовать поставку своей продукции в Россию.

Как передают «Известия», конкретные проекты будут обсуждены на экономическом форуме в Крыму, который пройдёт с 19 по 21 апреля 2018 года. На нём Сирия представит большую делегацию, в которую войдут не только бизнесмены, но и члены правительства, депутаты, эксперты.

Напомним, что ранее бизнесмены из Ирландии заявили о готовности инвестировать в развитие полуострова 100 млн. евро.

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