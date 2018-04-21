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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил ожидает рассмотрения заявки на статус ТОР к маю 2018 года (ВИДЕО)

21 апреля 2018, 10:30Добавить новость
администрация,бизнес,город,Нижний Тагил,экономика,ТОР,налоги

Нижний Тагил продолжает добиваться статуса ТОР – территории опережающего развития.

Накануне Нижний Тагил получил ответ от министерства экономического развития РФ по поводу заявки на получение городом статуса ТОР.

Начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян сказала, что администрация города надеется на скорейшее рассмотрение заявки Нижнего Тагила на федеральном уровне к маю-июню 2018 года.

Как сообщает «Тагил-ТВ», статус ТОР даст городу множество преимуществ в плане налоговых льгот и откроет новые возможности для привлечения инвестиций. 


Видео: «Тагил-ТВ»

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