Нижний Тагил ожидает рассмотрения заявки на статус ТОР к маю 2018 года (ВИДЕО)

Нижний Тагил продолжает добиваться статуса ТОР – территории опережающего развития.

Накануне Нижний Тагил получил ответ от министерства экономического развития РФ по поводу заявки на получение городом статуса ТОР.





Начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян сказала, что администрация города надеется на скорейшее рассмотрение заявки Нижнего Тагила на федеральном уровне к маю-июню 2018 года.



Как сообщает «Тагил-ТВ», статус ТОР даст городу множество преимуществ в плане налоговых льгот и откроет новые возможности для привлечения инвестиций.



Видео: «Тагил-ТВ»