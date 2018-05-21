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Новости Нижнего Тагила

Роман Абрамович остался без британской визы

21 мая 2018, 06:35Добавить новость
бизнес,политика,Россия,спорт,Абрамович,виза,Великобритания,футбол,Евраз,Новые известия
Совладелец холдинга «ЕВРАЗ» Роман Абрамович отсутствовал на финале Кубка Англии, где принадлежащий ему клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Журналисты сделали предположение, что это произошло из-за отсутствия у Абрамовича продлённой британской визы.

Старая виза Романа Абрамовича истекла 3 недели назад, сообщают «Новые Известия».

Новую ему до сих пор не выдали, так как совладелец «ЕВРАЗа» не смог присутствовать на матче своей футбольной команды, который прошёл 19 мая. При этом официального отказа бизнесмен не получал, что может означать проведение дополнительных проверок в его отношении, считают журналисты.


В конце марта глава британского МВД Эмбер Радд заявил, что ведомство организует проверки 700 виз, выданных состоятельным гражданам Российской Федерации. При этом неизвестно, входит ли в этот список Роман Абрамович, поскольку, по информации источника, дополнительных документов у него не потребовали.

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