Роман Абрамович остался без британской визы

Старая виза Романа Абрамовича истекла 3 недели назад, сообщают «Новые Известия».



Новую ему до сих пор не выдали, так как совладелец «ЕВРАЗа» не смог присутствовать на матче своей футбольной команды, который прошёл 19 мая. При этом официального отказа бизнесмен не получал, что может означать проведение дополнительных проверок в его отношении, считают журналисты.



В конце марта глава британского МВД Эмбер Радд заявил, что ведомство организует проверки 700 виз, выданных состоятельным гражданам Российской Федерации. При этом неизвестно, входит ли в этот список Роман Абрамович, поскольку, по информации источника, дополнительных документов у него не потребовали.