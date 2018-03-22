Администрация Путина проконтролирует вопрос о выделении квот для тагильского УрКЛРЦ

Журналистам об этом рассказал основатель центра, экс-глава корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Владислав Валентинович Тетюхин.



Он отметил, что еще в 2015 году президент Российской Федерации дал поручение предоставить квоты для тагильского госпиталя. Однако в течение двух лет и до сих пор этот вопрос не был решён. Сейчас проблема находится под контролем администрации главы государства.



Тетюхин отметил, что вопрос предоставления квот от государства решали всеми возможными средствами. Укомплектованность клиники пациентами, проходящими лечение за счёт квот областного министерства здравоохранения, сейчас составляет 60%, передает ИА «Все Новости».