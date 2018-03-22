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Новости Нижнего Тагила

Число миллионеров в Свердловской области за год выросло на 4 000 человек

22 марта 2018, 23:05Добавить новость
бизнес,деньги,Свердловская область,экономика,миллионеры,доход,статистика
В 2017 году в Свердловской области стало на 4 000 больше миллионеров, чем в 2016. При этом число миллиардеров сократилось с 8 до 6 человек.

По результатам 2017 года в Свердловской области стало на 4 000 больше миллионеров: их число достигло 25 200 человек, что превышает показатель 2016 года на 17%.

Статистика рассчитывалась по свердловчанам, которые в 2017 году подали декларацию с годовым доходом более миллиона рублей. Большая часть из них – физические лица, получившие прибыль от продажи недвижимости или ценных бумаг, а также зарабатывающие на дивидендах.

При этом число уральских миллиардеров сократилось с 8 человек в 2016 году до 6 человек в 2017 году, пишет интернет-газета Znak.

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