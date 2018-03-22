Число миллионеров в Свердловской области за год выросло на 4 000 человек

По результатам 2017 года в Свердловской области стало на 4 000 больше миллионеров: их число достигло 25 200 человек, что превышает показатель 2016 года на 17%.





Статистика рассчитывалась по свердловчанам, которые в 2017 году подали декларацию с годовым доходом более миллиона рублей. Большая часть из них – физические лица, получившие прибыль от продажи недвижимости или ценных бумаг, а также зарабатывающие на дивидендах.





При этом число уральских миллиардеров сократилось с 8 человек в 2016 году до 6 человек в 2017 году, пишет интернет-газета Znak.