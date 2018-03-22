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Новости Нижнего Тагила

Мошенники в Екатеринбурге просили деньги для ребёнка от имени главы Роспортребнадзора

22 марта 2018, 07:00Добавить новость
бизнес,город,деньги,Екатеринбург,мошенничество,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область
В столице Урала мошенники пытались выманить крупную сумму денег якобы на лечение ребёнка, который является родственником главы областного Роспотребнадзора. 

Одному из рестораторов столицы Урала поступил звонок от женщины, представившейся заместителем главы ведомства Ольгой Диконской. Собеседница рассказала о юном жителе Качканара, страдающем ДЦП и воспитываемом дедушкой, и поинтересовалась у бизнесмена, сможет ли он оказать денежную помощь. Она добавила, что ребёнок приходится внучатым племянником главе ведомства Сергею Кузьмину. На лечение мальчика, по её словам, требовалось 680 тысяч рублей либо часть этой суммы. За помощь была обещана грамота от управления Роспотребнадзора.


Женщина, по словам бизнесмена, просила перечислять деньги на счёт дедушки. Екатеринбуржец сказал, что явных признаков мошенничества он не заметил. Он лишь отметил для себя, что это была «обычная женщина с усталым голосом», пишет «Znak.com».

В Роспотребнадзоре журналистам заявили, что это была мошенница, поскольку сотрудники управления не будут таким образом собирать деньги на что бы то ни было.

 
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