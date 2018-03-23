-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
день: -6
вечер: -1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

«Серая зарплата»: швея из Нижнего Тагила винит ООО «Защита плюс» в нарушении закона

23 марта 2018, 11:15Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,ООО Защита плюс,швея,зарплата,трудоустройство,сверурочная работа,Мария Королева

Компания ООО «Защита плюс» размещала в Нижнем Тагиле объявления о наборе персонала. В них говорилось об официальном трудоустройстве и соцпакете. Однако на деле, говорят бывшие сотрудники фирмы, трудоустройства они так и не получили. 

Тагильчанка рассказала, что искала работу по специальности «швея». В одном из объявлений в сети она увидела вакансию в ООО «Защита плюс» и, предварительно созвонившись, приехала трудоустраиваться. По ее словам, в размещенном объявлении были указаны следующие условия: официальное трудоустройство, «белая» зарплата, полный социальный пакет, доставка до работы.
  
Однако, как рассказала жительница Нижнего Тагила, в первые рабочие дни ей сообщили, что официального трудоустройства не будет. По ее словам, работодатель объяснил это нежеланием платить налоги.
 

С самого начала работы мне сказали: «мы не трудоустраиваем, так как мы не вытягиваем налоги», хотя в объявлении о наборе сотрудников прописан полный соцпакет и прочее. Но я согласилась поработать, -- пояснила тагильчанка.

 
В открытых источниках на 22 марта отсутствуют объявления об актуальных вакансиях ООО «Защита плюс». В распоряжении редакции TagilCity.ru есть предоставленное информатором фото уличного объявления этой организации о наборе штата.
  

нарушение,Нижний Тагил,ООО Защита плюс,швея,зарплата,трудоустройство,сверурочная работа,Мария Королева


В телефонном разговоре с редакцией TagilCity.ru руководитель ООО «Защита плюс» пояснила, что на сегодняшний день все объявления о наборе персонала сняты из публичного доступа, поскольку штат набран.
 

Откуда вы узнали об объявлении? У нас все объявления сняты из открытого доступа, так как персонал уже набран, -- сообщила директор Мария Королева.

 

Тагильчанка рассказала, что согласилась работать в ООО, несмотря на отсутствие трудоустройства. По ее словам, она даже получила зарплату наличными за первый рабочий месяц.
 

Я отработала первый месяц, мне заплатили 17 000 рублей. Деньги выдали наличными. И если в первый месяц работы зарплата была более-менее, то во второй месяц, половина выполненной работы не оплатилась. Доставки до места работы, заявленной  в объявлении, тоже не было, -- рассказала швея.

 
Сотрудница ушла из организации, когда, по ее словам, ей не оплатили сверхурочные часы работы. Добиться соблюдения ее прав в кабинете работодателя у женщины не получилось, так как официально она не является сотрудником компании.

 

На второй месяц работы вместо работы до 17:00 нас оставляли сверхурочно, и это не было оплачено. Знаю, что раньше это оплачивалось. Я оставалась сверхурочно по просьбе начальства, чтобы сдать продукцию, даже до утра. По поводу оплаты переработок полчаса мы разговаривали в кабинете, но так я ничего и не добилась. Так как я не трудоустроена, доказать я ничего не смогла, -- возмущается жительница Нижнего Тагила.

 

Директор ООО «Защита плюс» сообщила, что трудоустройство сотрудников на работу проходит в компании согласно законодательству, все налоги оплачиваются исправно и в срок.
  

У нас официальное трудоустройство. Соцпакет предоставляется. Налоги и сборы мы оплачиваем вовремя и в полном объеме. Кто пытается уверять в обратном, мне непонятно, -- пояснила Мария Королева.

 

нарушение,Нижний Тагил,ООО Защита плюс,швея,зарплата,трудоустройство,сверурочная работа,Мария Королева


Юрист из Нижнего Тагила пояснила, что неофициальное трудоустройство – понятие, которое отсутствует в законах Российской Федерации.

 

В российском законодательстве нет понятия неофициальное трудоустройство. Основной целью таких отношений работника и работодателя является отклонение от оплаты налогов, то есть экономия своих собственных средств. 
Если факт неофициального трудоустройства устанавливается соответствующими органами, то работодателя могут привлечь как к налоговой, так и к уголовной и административной ответственности, -- сообщила юрист по трудовым спорам.  

 

Швея, проработавшая в организации чуть более двух месяцев, считает себя обманутой. Она сообщила, что намерена продолжать борьбу с работодателем. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Считаете, что ваш работодатель нарушает ваши права? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильское ЧОП «Система безопасности» не платило зарплату нетрудоустроенному водителю
14 марта, 17:30
0 1
Житель села Покровское получил 4 года лишения свободы за кражи из дачных домов
21 марта, 18:10
1 0
Свердловское УФАС отказалось проверять посты в соцсетях с алкоголем и школьниками
21 марта, 13:15
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 42
Сейчас на сайте 3430 гостей и 24 пользователя
Подписаться на новости